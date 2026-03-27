Presidenta (E)Delcy Rodríguez ratifica proyección de crecimiento del PIB para 2026

CIUDAD MCY.- La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratificó que Venezuela proyecta un crecimiento sostenido de su Producto Interno Bruto (PIB) para este 2026, y que las proyecciones se fundamentan en la capacidad operativa de sectores estratégicos que están logrando posicionar lo «Hecho en Venezuela» en los mercados internacionales más exigentes del mundo.

«Venezuela, bueno, proyecta crecimiento para este año de su Producto Interno Bruto (…) estas plantas procesadoras no solo fortalecen el Producto Interno Bruto (PIB) del país, sino que posiciona la marca nacional en los mercados más exigentes del mundo, demostrando de esta manera, la capacidad de recuperación y crecimiento de la economía venezolana en este primer trimestre de 2026», destacó la Mandataria Encargada

Asimismo, señaló que economía venezolana está consolidando su ruta de recuperación en el inicio del presente año; por lo que, para el cierre del primer trimestre de 2026, los indicadores muestran una aceleración significativa en comparación con el 2025, impulsada principalmente por el fortalecimiento del aparato productivo no tradicional y la actividad de las plantas procesadoras de pescado.

En el mismo orden de ideas, la Presidenta Encargada subrayó que «hemos venido los últimos años con un crecimiento», resaltando, a demás, que ya en el primer trimestre de 2026 se ven signos significativos de la recuperación en relación al año 2025.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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