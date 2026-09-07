Misión Nevado aplicó más de mil 500 vacunas gratuitas en Cagua

La Misión Nevado en Aragua reafirma su compromiso de consolidar una cultura de respeto, protección y amor infinito hacia todos los seres sintientes en la región.

CIUDAD MCY.- En aras de garantizar la protección de los animales comunitarios y de compañía, la Misión Nevado desplegó este fin de semana un abordaje médico-veterinario integral en la urbanización El Samán de Cagua, municipio Sucre, donde se aplicaron más de mil 500 vacunas de forma totalmente gratuita.

Este despliegue es posible gracias a la articulación del gobierno nacional, regional y municipal para fortalecer las políticas de bienestar animal en el estado Aragua, dónde se brindó atención directa a cientos de familias aragüeñas y a la fauna en situación de vulnerabilidad.

​El coordinador regional de la Misión Nevado en el estado Aragua, Francisco Mijares, informó que durante el operativo en la parroquia Cagua se superaron las 400 atenciones veterinarias directas.

El despliegue ofreció una amplia gama de servicios esenciales sin costo alguno, entre los que destacaron la vacunación antirrábica, desparasitación, limpieza de orejas, corte de uñas, peluquería canina y curaciones primarias de heridas.

​Mijares destacó que el éxito de la actividad responde a una articulación perfecta entre las autoridades regionales y locales, encabezadas por la gobernadora de la entidad, Joana Sánchez, y el alcalde del municipio Sucre, Wilson Coy.

Asimismo, resaltó el respaldo logístico e institucional enviado por la presidenta nacional del programa, Maigualida Vargas, y la presidenta Delcy Rodríguez, cuyos esfuerzos garantizan los insumos y la operatividad, que son elementos necesarios para sostener estas jornadas en todos los rincones del estado.

​»La capacidad de amar es infinita y los animales nos necesitan», enfatizó Mijares durante el recorrido, subrayando la participación activa del Movimiento Somos Venezuela, la Red de Bienestar Animal y la Prefectura del estado Aragua.

ATENCION ESMERADA DURANTE EL FIN DE SEMANA

En un esfuerzo conjunto orientado a promover la protección animal y la tenencia responsable en la entidad, la Misión Nevado Aragua e instituciones aliadas desplegaron con éxito una jornada doble de atención veterinaria este domingo 6 de septiembre, logrando beneficiar a un total de 157 animales de compañía en la ciudad de Maracay.

El operativo asistencial se desarrolló de forma simultánea en dos puntos estratégicos de la capital aragüeña dentro del marco del programa Maracay Zona Activa: el Boulevard Pérez Almarza (cruce con calle Santos Michelena) y la pared de escalada ubicada en la intersección de las avenidas Casanova Godoy y Sucre.

La iniciativa contó con el respaldo directo del alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, junto al trabajo coordinado del Instituto de Gestión Social, organizaciones animalistas, la Sociedad Protectora de Animales (SABA Aragua) y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana.

REINA BETANCOURT

FOTOS : CORTESIA MISION NEVADO