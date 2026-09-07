Policía de Aragua rescató un perrito víctima de maltrato en el municipio MBI

Esta triste historia causó repudio en la colectividad, los infractores fueron citados para cumplir con las sanciones de acuerdo a la Ley

CIUDAD MCY.- En el marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz y en estricto cumplimiento de los lineamientos de la gobernadora Joana Sánchez y el Secretario de Seguridad Ciudadana, G/D Jesús Ramón Fernández Alayón, efectivos de la Policía del Estado Aragua (IPEBA) ejecutaron una oportuna intervención que culminó con el rescate de un canino en condición de vulnerabilidad en el sector 5 de Caña de Azúcar.

​El procedimiento se activó tras la recepción de alertas ciudadanas canalizadas a través del Sistema Bienestar Animal (SABA). Al desplegarse en el sitio, la comisión de la Oficina de Bienestar Animal constató que un canino de nueve meses, de nombre «Bronco», se encontraba atado por el cuello con un mecate y alambre en condiciones de estricta insalubridad y riesgo para su vida.

​Ante el evidente cuadro de maltrato, los funcionarios procedieron al resguardo inmediato del ejemplar, prestándole primeros auxilios en el sitio para luego concretar su traslado a la sede de la Unidad K9 de la policía regional.

De manera paralela, la autoridad policial emitió la boleta de citación formal al presunto infractor para iniciar las sanciones correspondientes ante la sede administrativa competente.

​ Bajo los pilares de honor, integridad y servicio, las autoridades regionales ratificaron que mantendrán la vigilancia permanente para garantizar la protección integral y la justicia ante este tipo de delitos.

REINA BETANCOURT

FOTOS : CORTESIA POLICIA DE ARAGUA