Modernizan servicios sanitarios en el Terminal Central de Maracay

Estas acciones marcan una nueva fase en la intervención integral que garantiza instalaciones modernas, higiénicas y de alta calidad, diseñadas para brindar una mejor atención a los miles de usuarios que transitan diariamente por este importante puerto de transporte.

CIUDAD MCY.- Los directivos del Instituto Municipal de Transporte Público Girardot (Imtragir), informaron que ya se realizó la entrega de los baños rehabilitados en el área del Terminal de Oriente, destacando que estas obras no solo dignifican el servicio para pasajeros y pasajeras, sino que también representan un beneficio directo para los transportistas y comerciantes, quienes ahora cuentan con espacios adecuados, funcionales y adaptados a los estándares actuales de mantenimiento.

‎‎Los equipos de Imtragir ya se encuentran trabajando en las áreas sanitarias del Terminal de Occidente, donde se ejecutan y cuentan con un importante avance las labores de remodelación profunda y adecuación.

‎‎Estas obras forma parte de un plan estratégico de reordenamiento y recuperación de infraestructura del Terminal Central de Maracay, lugar que es punto de conexión terrestre de nuestra entidad con las diferentes regiones del país.

‎‎Con la modernización de estos servicios se fortalece el compromiso, así como la labor conjunta en las políticas de gestión del alcalde Rafael Morales y la gobernadora Joana Sánchez, por ofrecer espacios públicos adecuados y más humanos, promoviendo de esta manera una cultura de cuidado que impacte positivamente en la calidad de vida de toda la comunidad que hace vida en estas instalaciones.

PRENSA ALCALDÍA DE GIRARDOT

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