GBA realizó mesa de trabajo con comisión de geólogos de Funvisis

Las acciones forman parte del plan nacional “Venezuela Renace”, el cual busca garantizar la recuperación integral de las zonas afectadas y llevar tranquilidad a las familias aragüeñas

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de alinear estrategias y hacer un balance de las labores de atención y reconstrucción ejecutadas en la entidad tras los eventos sísmicos registrados el pasado 24 de junio, el Gobierno Bolivariano de Aragua llevó a cabo una importante reunión de trabajo con una comisión de geólogos de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

​La jornada, enmarcada en el plan nacional “Venezuela Renace”, se desarrolló bajo las directrices de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en articulación directa con la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez.

​La mesa de trabajo estuvo encabezada por la secretaria general de Gobierno del estado Aragua, Belén Arteaga, quien junto a los expertos de Funvisis analizó el impacto geológico y estructural en las distintas localidades.

​Asimismo, la actividad contó con la participación de autoridades clave para la ejecución de estas políticas en el territorio, destacando la presencia del alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales; el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán; y el alcalde del municipio Costa de Oro, Wilmer Leal, además de otras autoridades civiles y de prevención de riesgos en la región.

​A través de esta articulación entre los distintos niveles de gobierno y los entes científicos especializados, el Estado venezolano reafirma su compromiso de brindar respuestas oportunas, mantener un monitoreo constante y avanzar de manera segura en la rehabilitación de los espacios afectados en el estado Aragua.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA