Movimientos sociales se suman a la consulta para la reestructuración del Gobierno

CIUDAD MCY.- Este jueves la Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno Nacional continuó, esta vez con los movimientos sociales, el ciclo de consultas sectoriales para la construcción colectiva de la propuesta final que esta instancia entregará al Ejecutivo.

Durante la jornada, realizada en Caracas, el presidente de dicha comisión, Héctor Rodríguez, pidió un “debate sincero, honesto y donde todo el mundo dialogue”, al tiempo que enfatizó que el enfoque de esta tarea no debe centrarse únicamente en diagnosticar los problemas, sino “en construir soluciones viables”.

“Les pido que se activen como movimientos sociales para generar una consulta permanente. Esta dinámica debe arrancar con fuerza en cada sector, desde las comunidades pesqueras, organizaciones de mujeres, movimientos afrodescendientes, profesionales y técnicos, hasta la juventud y los campesinos, adaptándose a la realidad de cada uno para que logremos el mayor consenso posible”, expresó.

Rodríguez alertó que en esta “tarea conjunta” de reestructurar el Gobierno habrá que superar algunas “trabas institucionales”, producto de “una inercia en la burocracia que hay que vencer”.

El pasado 26 de mayo la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la creación de esta comisión para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno para adaptarlo “a la nueva realidad de Venezuela”

FUENTE : PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO : CORTESÍA