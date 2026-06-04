Presidenta (E) Delcy Rodríguez se reúne con el Primer Ministro Narendra Modi en Hyderabad House

CIUDAD MCY.- Como parte de la agenda oficial de alto nivel en la República de la India, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con el Primer Ministro indio, Narendra Modi, en las instalaciones de la emblemática Hyderabad House.

En esta línea, es relevante mencionar que esta reunión está enfocada en afianzar el rol de ambas naciones en el contexto geopolítico del Sur Global y en dinamizar acuerdos macroeconómicos de mutuo beneficio.

Asimismo, es importante acotar que el diálogo se centró en la revisión integral del mapa de cooperación mutua, con especial énfasis en el sector de los hidrocarburos; ya que la India se ha consolidado como uno de los principales destinos de las exportaciones energéticas de la Nación, lo que convierte a la seguridad energética en un pilar fundamental de la relación bilateral.

Acompañada por una delegación ministerial de las carteras de Economía, Relaciones Exteriores, Ciencia y Tecnología, Transporte y Comunicación, la mandataria venezolana abordó junto al Primer Ministro indio diversas ventanas de oportunidad de expansión para ambos países.

En contexto, el encuentro en la imponente Hyderabad House; reservado para las recepciones de los más altos dignatarios extranjeros; reafirma el excelente estado de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y la India, sellando una de las jornadas diplomáticas más relevantes del año para el desarrollo económico del país.

Una vez finalizada la reunión, la Presidenta Encargada firmó el libro de visitas de la residencia del Primer Ministro indio, Narendra Modi, como símbolo de respeto mutuo, consolidación de lazos diplomáticos y registro histórico de esta visita oficial.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA