MPPS confirma fallecidos por Hantavirus y mantiene vigilancia epidemiológica

CIUDAD MCY.- El Ministerio del Poder Popular para la Salud informa, a través de un comunicado, sobre los recientes eventos sanitarios reportados en los estados Anzoátegui y Barinas, y destaca que se mantienen desplegado y operativos para garantizar la seguridad sanitaria de todos los venezolanos.

«Informamos el lamentable fallecimiento de tres pacientes en Anzoátegui con diagnóstico confirmado de Hantavirus. Este virus es transmitido por roedores en zonas rurales y agrícolas, principalmente al inhalar partículas de orina, heces o saliva en espacios cerrados. No existe evidencia científica de transmisión de persona a persona en nuestro país», reseña el comunicado.

Asimismo, indica que en Barinas, «lamentamos la pérdida de dos profesionales de la medicina cuyas causas están por confirmarse, tratándose de eventos focalizados que no representan un riesgo para la comunidad en general».

Se pudo conocer, que ambos eventos no guardan relación entre sí y queda descartada cualquier conexión entre las situaciones registradas. Los resultados definitivos de la investigación serán comunicados oportunamente a través de los canales oficiales, concluye la minuta.

FUNTE: VTV

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