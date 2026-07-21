Balance: 23 mil 122 personas son atendidas en campamentos transitorios

CIUDAD MCY.- El vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, ofreció el balance actualizado de atención en los campamentos transitorios tras los eventos sísmicos, en el que resaltó que el territorio nacional cuenta actualmente con un total de 107 campamentos asignados para atender las contingencias habitacionales, con una capacidad instalada de 27 mil 950 plazas, donde se ha atendido a 23 mil 122 personas.

Al desglosar las cifras por entidad, Caracas lidera en cantidad de refugios con un total de 41 campamentos habilitados, los cuales poseen una capacidad instalada de 10 mil 939 plazas y albergan a una población de ocho mil 508 personas.

Asimismo, el estado La Guaira registra 28 campamentos en funcionamiento, con un total de 12 mil 123 personas en sus instalaciones.

El estado Miranda completa el reporte con 28 campamentos asignados. Las estructuras logísticas de esta última entidad tienen una capacidad instalada de tres mil 581 plazas disponibles, de las cuales se encuentran ocupadas por un grupo de mil 816 personas.

Por último, el estado Aragua registra un total de 10 campamentos habilitados, con una capacidad de 842 plazas, que actualmente albergan a 675 personas.

FUENTE: VTV

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