Municipio Sucre celebró Día del Niño con gran fiesta de esperanza y unión

La actividad propiciada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Wilson Coy, ofreció una programación llena de música, juegos y alegría donde los infantes disfrutaron su día en espacios seguros que invitaron a la festividad y al encuentro familiar

CIUDAD MCY.- En el marco del Día del Niño, la alcaldía del municipio Sucre rindió homenaje a los infantes quienes alegremente participaron en una amplia programación recreativa pensada para el disfrute, la imaginación y la sana convivencia.

La Plaza Sucre de la jurisdicción, se transformó en un verdadero escenario de ilusiones. Desde tempranas horas de la tarde, familias enteras se acercaron al corazón de la ciudad, donde una fiesta llena de sorpresas esperaba a los más pequeños.

Con una amplia gama de actividades que incluyeron: colchones inflables, estaciones de arte, juegos didácticos, ludo y twister gigantes, ginkanas pedagógicas, títeres, pintacaritas y un colorido repertorio de shows musicales captaron la atención de grandes y chicos, fomentando el juego colectivo, la creatividad y el compartir.

De esa forma, cada rincón de la plaza se convirtió en un universo de descubrimiento: niños corriendo con globos, mientras grupos participaron animadamente en dinámicas sensoriales.

Por su parte, recrea dores y personajes temáticos acompañaron a la muchachada en esta jornada de diversión y esparcimiento.

Los momentos inocentes para el semillero de la Patria fueron los espectáculos con el show de las princesas y los superhéroes que añadieron magia y mucha diversión al evento, además se dispusieron de entrega de cotillones, golosinas, aperitivos y puntos de hidratación para el bienestar de todas las familias.

Finalmente, más que una actividad recreativa, esta jornada fue el reforzamiento al buen vivir y el bienestar integral de la niñez aragüeña.

A lo largo de la actividad se mostró el compromiso del Gobierno municipal y regional con el desarrollo afectivo, lúdico y social de las nuevas generaciones, garantizando espacios seguros donde puedan crecer felices, protegidos y rodeados de amor.

En cada detalle, desde los juegos hasta la ambientación, se vivió una sola certeza: el derecho a la alegría también se celebra y en Aragua ser niño es motivo de orgullo, cuidado y celebración.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA ALCALDÍA DE SUCRE