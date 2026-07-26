SABA inmunizó a más de 300 mascotas en jornada de vacunación antirrábica

En los municipios Lamas, Libertador y Mariño un equipo altamente capacitado, conformado por médicos veterinarios y voluntarios, cumplió con todos los protocolos médicos correspondientes y así poder ejecutar la inmunización animal

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de garantizar la protección de los animales de compañía y los de situación de vulnerabilidad, el Sistema Aragüeño de Bienestar Animal (SABA) mantiene su atención activa y continua en todo el territorio regional, y por ello llevó a cabo un gran despliegue simultáneo en los municipios José Ángel Lamas, Libertador y Santiago Mariño.

Esta gran jornada de atención, enmarcada dentro del Plan Nacional de Vacunación Antirrábica, logró favorecer a más de 300 animales, brindándoles el esquema de inmunización necesario para proteger la salud de las mascotas y, por consiguiente, la de las comunidades aragüeñas.

Las actividades se desarrollaron con total éxito gracias a la perfecta coordinación institucional entre las Unidades de Protección Animal de los municipios y el equipo multidisciplinario de la Misión Nevado Aragua.

Asimismo, un equipo altamente capacitado, conformado por médicos veterinarios y voluntarios de la institución, cumplió con todos los protocolos médicos correspondientes para realizar la aplicación de la vacuna a las mascotas de forma segura, adecuada y gratuita.

Con estas acciones constantes, el SABA reafirma su compromiso con la protección de la fauna, trabajando diariamente para garantizar el resguardo, la atención médica y la vida de las mascotas que forman parte fundamental de las familias en todo el territorio regional.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA