Municipio Sucre presentó balance post evento sísmico del 24 de junio

Autoridades alertan a la población a no caer en estafas de recaudación de fondos ilegales.

CIUDAD MCY.- A dos semanas del doblete sísmico, el alcalde del municipio Sucre, Wilson Coy, presentó un balance oficial sobre las afectaciones en la jurisdicción y las medidas de contingencia ejecutadas por el Gobierno local en perfecta coordinación con el Ejecutivo nacional.

Acompañado por el equipo técnico de la alcaldía, el Colegio de Ingenieros, Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal y la dirección de Seguridad Ciudadana, el mandatario local ofreció un reporte detallado de las infraestructuras evaluadas hasta la presente fecha.

EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA RESIDENCIAL

El alcalde precisó que las afectaciones estructurales se concentran principalmente en tres conjuntos residenciales de la localidad, como lo es Residencias Codazzi, Residencias Natalie y la Torre Cuatricentenaria. Esta última siendo una de las estructuras más altas del municipio con 23 pisos, se detectaron daños directos en 8 de sus niveles.

El burgomaestre dijo como medida de seguridad inmediata, los cuerpos de seguridad emitieron una alerta de desalojo preventivo mientras se esperaban los resultados finales del informe del Colegio de Ingenieros para el momento de la inspección. Cabe destacar que, para la fecha actual, el alcalde Coy informó que ya se iniciaron los trabajos de demolición controlada en áreas específicas.

En el caso de las residencias Codazzi y Natalie; El mandatario llamó a los habitantes de estos complejos a mantener la calma, asegurando que los equipos técnicos del Estado también asumirán los trabajos de reparación pertinentes en estos espacios.

El censo habitacional de estos tres complejos residenciales registra un universo de 931 apartamentos (764 habitados), consolidando una población de 845 familias y 1,901 habitantes. En el desglose técnico se detalló que en Residencias Codazzi se encuentran habitados 478 de sus 576 apartamentos, mientras que en la Torre Cuatricentenaria están ocupados 68 inmuebles.

RED DE GAS 100% OPERATIVA Y SEGURA

Frente a rumores difundidos en la comunidad, Coy desmintió de forma categórica que existan fallas o riesgos en el suministro de gas de las edificaciones afectadas. Confirmó que la empresa PDVSA Gas realizó un levantamiento técnico en todo el municipio Sucre, certificando que la red se encuentra 100% apta y sin riesgos de fugas, por lo que el restablecimiento del servicio en cada hogar depende exclusivamente de la decisión de sus propietarios.

SOLIDARIDAD CON FAMILIAS DE LA GUAIRA

Respecto a la atención humanitaria, el municipio Sucre ha recibido formalmente a 112 personas damnificadas provenientes del estado La Guaira, quienes se encuentran distribuidas en 28 refugios solidarios (casas de familiares y allegados en Cagua y Bella Vista).

Todas las personas han sido debidamente censadas, fotografiadas y atendidas mediante diagnósticos médicos y sociales generalizados. La alcaldía mantiene preparadas diversas instalaciones escolares en caso de que la cifra de refugiados aumente.

A su vez, el alcalde Wilson Coy hizo un llamado enérgico a la ciudadanía a no entregar recursos económicos, transferencias ni divisas por plataformas digitales (como Zelle) a particulares o colectivos independientes. «El Estado venezolano está asumiendo la responsabilidad total de la manutención y atención directa de los afectados «Pedimos responsabilidad y no pescar en río revuelto», enfatizó. Asimismo, exhortó a los vecinos a no realizar censos paralelos sin el aval de Protección Civil.

PUENTE LA LÍNEA SE ENCUENTRA SEGURO

La máxima autoridad municipal desmintió los rumores de las redes sociales sobre una supuesta fractura en el puente de La Línea, infraestructura clave que conecta a Cagua con el municipio Santiago Mariño.

El alcalde aclaró que el puente presenta un detalle preexistente en sus apoyos de neopreno, pero ratificó que no corre ningún riesgo de colapso. Recordó que la estructura cuenta con las normativas institucionales vigentes y soporta diariamente un tráfico pesado de aproximadamente 8,000 gandolas de hasta 40 toneladas, bajo la supervisión constante del Ministerio del Poder Popular para el Transporte y Obras Públicas.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS DE SALUD

Dentro de los centros de educación, durante la declaración de Coy, se destacó que no se encuentran instituciones en el nivel rojo dentro del semáforo.

«Antes del sismo, estamos trabajando en 4 colegios importantes en nuestro municipio, haciendo todo lo que se refiere a la mampostería y dándole una mejor calidad de vida a nuestros estudiantes», dijo.

En lo que respecta el balance de centros de salud, cinco centros asistenciales fueron verificados, ya que han sido los que presentaron algún tipo de inconveniente, y el personal encargado supervisaron las instalaciones.

«Tenemos en el municipio 22 centros de salud, de los cuales todos están al 100% de su funcionamiento» cabe mencionar que la autoridad municipal aseguró que el pasado 24 de junio iba ser equipado el Hospital José María Vargas junto a autoridades nacionales y regionales; quedando a la espera para ejecutar tal dotación.

ELIMAR PÉREZ

FOTOS:CORTESÍA