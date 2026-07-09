Ribas se suma a la segunda fase en el Plan Venezuela Renace

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo coordinado para fortalecer la atención directa a las comunidades, se llevó a cabo una reunión clave con los voceros y voceras de las comunas del municipio José Félix Ribas, encabezado por el alcalde Juan Carlos Sánchez.

El encuentro tuvo como objetivo principal orientar las acciones de la nueva etapa del Plan Venezuela Renace, una iniciativa impulsada por la presidenta Delcy Rodríguez y la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, para brindar acompañamiento integral a las familias y estructuras que resultaron afectadas en la zona.

Como parte de las decisiones estratégicas para optimizar la logística, el Alcalde anunció el traslado del centro de acopio municipal que operaba en la plaza Campo Elías hacia la sede del Concejo Municipal.

Asimismo, con el fin de territorializar el apoyo, se estableció la creación de 16 nuevos centros de acopio, los cuales funcionarán en cada una de las Salas de Autogobierno de las distintas comunas del municipio. Esta medida busca que cada familia sienta el respaldo y la presencia del gobierno local y nacional de manera más cercana y eficiente.

“Son acciones que buscan de alguna manera ir avanzando en la etapa de reconstrucción como lo ha establecido nuestra presidenta”, aseveró la máxima autoridad civil del ayuntamiento Ribense.

Esta etapa de reconstrucción definida por el Ejecutivo Nacional y la organización popular, a través de sus comunas, será el eje fundamental para avanzar en la recuperación de los espacios y el bienestar de los habitantes del municipio José Félix Ribas.

PRENSA RIBAS

FOTOS:CORTESÍA