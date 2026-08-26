Muro de gavión en sector “La Ballesta” alcanza 65% de avance

La obra atiende las afectaciones registradas en este punto de la vialidad del municipio Tovar tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio y permitirá reforzar la seguridad y estabilidad de la carretera

CIUDAD MCY.-La recuperación de la vialidad afectada en el sector La Ballesta, municipio Tovar, alcanza un nuevo avance con la construcción de un muro de gavión, obra que actualmente registra 65% de ejecución y permitirá reforzar la seguridad en este punto de la carretera.

La intervención responde a las afectaciones registradas en esta arteria vial tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio, que comprometió la estructura existente y requirió una atención inmediata para garantizar la estabilidad del terreno y la circulación por este tramo.

Los trabajos son ejecutados de manera articulada entre el Ministerio para el Transporte, Vías de Aragua y el equipo de Servicios Públicos de la Alcaldía del municipio Tovar.

Desde la municipalidad, el alcalde Maximiliano Suárez explicó que la nueva estructura es construida con la modalidad de gavión, permitirá asegurar el terreno, reforzar la vía principal y reducir el riesgo de posibles deslizamientos o nuevas fallas en la infraestructura de carretera.

Asimismo, precisó que la culminación de los trabajos contribuirá a garantizar el libre tránsito por este corredor vial, incluyendo el paso de maquinaria pesada, camiones y demás vehículos que forman parte de la dinámica de la vialidad.

La obra forma parte de las acciones emprendidas para atender los puntos afectados en el municipio Tovar tras el doble evento sísmico, con el respaldo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

CONFIANZA Y SEGURIDAD

Mientras los equipos de trabajo mantienen las labores previstas en La Ballesta, el burgomaestre reiteró el llamado a habitantes y visitantes a mantener la confianza en las acciones que se desarrollan para restablecer las condiciones de normalidad en la vialidad.

“Que se sientan tranquilos de que se está trabajando en el municipio para que pueda existir una vialidad con normalidad”, afirmó.

Suárez también extendió una invitación a visitar este rincón de Alemania en Aragua y disfrutar de sus paisajes, atractivos turísticos, producción agrícola y la riqueza cultural que distingue a la localidad.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESIA | ALCALDÍA MUNICIPIO TOVAR