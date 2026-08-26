Minsalud y Unicef entregaron equipo de refrigeración de alta tecnología en el HCM

CIUDAD MCY .-​En el marco del Plan Venezuela Renace, el Banco de Sangre del Hospital Central de Maracay (HCM), recibió equipo de refrigeración de alta tecnología por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), en coordinación con Unicef Venezuela, para la optimización en el resguardo de los hemocomponentes en el centro de salud

​Elba Petit, directora general del HCM, detalló que el nuevo equipo cuenta con una capacidad de almacenamiento para 100 unidades de hemoderivados. Esta incorporación permitirá optimizar la conservación de glóbulos rojos y garantizar el tratamiento oportuna para cirugías programadas y transfusiones de emergencia, en el principal centro de salud del estado Aragua.

​De igual forma, la directora del centro asistencial destacó el impacto operativo de la donación para la red hospitalaria: «Contar con un refrigerador nuevo, permite agilizar la disponibilidad de sangre, una acción que incrementa y fortalece directamente la capacidad de atención inmediata a los pacientes que diariamente asisten al centro de salud».

Estas acciones ratifican el compromiso de la Presidenta de la República, Delcy Rodríguez, de consolidar el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), para asegurar el bienestar del pueblo, en articulación con el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, la vocera de Aragüeñidad, Joana Sánchez, bajo la supervisión de la Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano

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