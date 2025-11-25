Museo Cantv avanza hacia su reapertura como espacio social en FLA

Las labores incluyen mejoras estructurales, adecuaciones internas y saneamiento para reactivar el espacio como punto de encuentro social y cultural

CIUDAD MCY.- Con mejoras estructurales y adecuaciones visibles, progresa la rehabilitación del Museo CANTV en el municipio Francisco Linares Alcántara, una iniciativa orientada a convertir este espacio en un punto de encuentro para la convivencia ciudadana y la dinamización de actividades culturales y sociales.

Los trabajos forman parte del plan de recuperación de espacios públicos impulsado en la jurisdicción, donde el recinto se prepara para ofrecer un entorno adecuado en el que exista el intercambio comunitario y la identidad local.

A propósito de esto, las acciones contemplan labores de infraestructura, saneamiento, remodelación interna, embellecimiento de áreas externas y adecuaciones técnicas orientadas a garantizar la funcionalidad del museo una vez reabierto al público.

Es importante mencionar que el proyecto se desarrolla gracias al presidente Nicolás Maduro y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, como parte del Plan de las Siete Transformaciones (7T) y al Plan de la Aragüeñidad, políticas orientadas a fortalecer el buen vivir, la participación ciudadana y la recuperación de espacios para la vida colectiva.

Con esta iniciativa, la jurisdicción avanza en la consolidación de espacios seguros, accesibles y activos que promuevan la cultura, el encuentro y la cohesión social en la entidad.

REINYMAR TOVAR | FOTOS : CORTESIA