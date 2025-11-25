«Nicolás, de Yare a Miraflores», producción audiovisual de gran trascendencia histórica para el país

Ciudad MCY. – Durante el segmento + Cultura, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, relató parte de los acontecimientos que vivió junto al Comandante Supremo Hugo Chávez, y que se encuentran reflejados en la serie «Nicolás, de Yare a Miraflores», producción audiovisual que recoge momentos de gran trascendencia histórica para el país.

En esta historia también se puede apreciar la hermandad, la lucha y el compromiso revolucionario compartido con el Comandante Chávez, y que hoy forman parte de la memoria colectiva de la Revolución Bolivariana.

En este sentido, el ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, expresó que la serie nace de una conversación que sostuvo con el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, en la que intercambiaron anécdotas y reconocieron la humildad del presidente Nicolás Maduro.

El ministro Zerpa expuso que para realizar este proyecto cinematográfico se emprendió una investigación para mostrar lo humano del Presidente, sus raíces y trayectoria, encontrando así, una historia que ha sido contada desde la voz de sus amigos de liceo, compañeros de la parroquia El Valle, y camaradas de la lucha en el MVR200.

Destacó a su vez, que esta producción se ha construido desde la esencia de la Revolución Bolivariana, reflejando las vivencias de cualquier militante revolucionario y reafirmando el carácter humano y colectivo de la lucha por la Patria.

Por su parte, el director del films Nicolás, Greyson Chacón, señaló que para él es un honor realizar esta obra audiovisual, expresando al mismo tiempo, su satisfacción al ver que el pueblo de Venezuela la está asumiendo como propia.

