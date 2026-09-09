Nadadores aragüeños brillaron en el Campeonato Nacional de Aguas Abiertas

Guillermo Rojas y José Cazorla se posicionaron entre los mejores 10 del país en distintas categorías de la cita nacional

CIUDAD MCY.- La delegación de natación del estado Aragua, perteneciente al Club Élite con sede en el Polideportivo de Las Delicias, firmó una destacada actuación en el Campeonato Nacional de Aguas Abiertas, realizado en las costas de Cumaná, estado Sucre.

Durante la contienda nacional disputada entre el viernes y sábado pasado en las distancias 10 km, 5 km, 3 km y la prueba nocturna de 1.5 km, los nadadores aragüeños se ubicaron en entre las 10 primeras posiciones en sus respectivas categorías.

RESULTADOS DESTACADOS

El atleta de la categoría Juvenil, Guillermo Rojas, completó las cuatro pruebas del calendario con resultados de alto nivel en los que se destacan:

5 km: 2° lugar nacional (medalla de plata); 10 km, 4° lugar nacional; 1.5 km (nocturna), 5° lugar nacional; 3 km: 7° lugar nacional.

Por su parte, en la categoría Master, el nadador José Cazorla logró posicionarse en el quinto lugar en la categoría de 3 km consolidando todo el trabajo de preparación junto con todo el equipo. Asimismo, Cazorla resaltó el crecimiento del nivel competitivo en el país e hizo un llamado a los padres y representantes a promover la natación a los jóvenes.

“Es una de las mejores inversiones; la natación es un deporte integral que desarrolla el cuerpo y la mente” expresó el atleta Cazorla.

PREPARACIÓN Y SUPERACIÓN DE LOS DESAFÍOS

El entrenador del equipo, Jesús Arnal, destacó el rendimiento de sus dirigidos tras intensas jornadas de entrenamiento a doble sesión alcanzando cargas de hasta 14 kilómetros diarios de nado.

Por otro lado, Guillermo Rojas expresó su felicidad por los logros alcanzados a pesar de las dificultades previas a la competencia como los días de inactividad forzada debido a los sucesos del doblete sísmico.

“La preparación fue súper fuerte, pero valió la pena. Me siento muy feliz de representar al estado y ser un ejemplo para los más jóvenes del estado Aragua” comentó el joven Rojas quien tiene la mira puesta en los Juegos Nacionales.

ARAGUA CASA DE LA NATACIÓN ARTÍSTICA

La Federación Venezolana de Deportes Acuáticos anunció la reprogramación oficial del Campeonato Nacional de Natación Artística, evento que había sido postergado por el doblete sísmico ocurrido el pasado 22 de junio.

La máxima cita disciplinaria se llevará a cabo del 21 al 25 de octubre y tendrá como sede el Complejo de Piscinas del Polideportivo de Las Delicias en Maracay.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS: CORTESÍA