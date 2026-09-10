Javier Villafraz construye la ilusión del Aragua desde el buen fútbol

CIUDAD MCY. –Hace casi 15 años vistió sus colores, en la actualidad es el encargado de llevar las riendas del Aragua en el banquillo. Con Javier Villafraz, el cuadro aurirrojo suma 28 puntos y tiene un diferencial de +4 en 19 compromisos, que lo depositan en la cuarta casilla del Grupo Oriental de la Liga FUTVE 2 Apuestas Royal. Aparte de hilar cuatro choques invictos, el más reciente un 2-0 sobre Dynamo en Maracay. El fin del periplo en la categoría de plata puede llegar con buen fútbol y técnica depurada.

“El balance es positivo. Es un torneo que ha sido parejo, por la calidad de cada uno de los rivales, pero a nivel de juego y de desarrollo de los jugadores juveniles hemos estado muy bien”, declaró el timonel. El estratega merideño destacó de su elenco “el juego de posesión y las transiciones rápidas”, sin embargo, tiene en la libreta de notas “corregir la definición de cara al gol”.

Se suele decir que los equipos son semejantes a su entrenador, en su época de jugador. Villafraz era un volante con una técnica exquisita y una pegada formidable, que disfrutaron por mucho tiempo en el Deportivo Táchira. También se enfundó la casaca de la selección nacional. “El juego del Aragua y el que practicaba son similares. Este es un elenco que juega bien con los pies y es un aspecto que hemos ido trabajando desde el día uno”, analizó.

EL BALÓN LA FLOR MEJOR CUIDADA

En la “Ciudad Jardín” de Venezuela, la flor que más se cuida es el balón. Un estilo de fútbol coherente con las características del jugador aragüeño y que va en la misma línea de la manera de entender el juego por parte de Villafraz. “Los futbolistas de este estado son muy técnicos, bastante parecidos al jugador andino. Eso nos ha servido en demasía para que el conjunto mejore cada día”, reflexionó sobre la materia prima con la que cuenta.

Esto tiene un mérito especial, ya que en la categoría de plata siempre se destaca la pierna fuerte, correr y la brega; con respecto a la Liga FUTVE TriunfoBet que tiene un factor más de pizarra. “El juego en la segunda división es más directo. Mientras que en primera es más táctico y de posesión”, aseveró el andino, que tuvo la oportunidad de comandar a Rayo Zuliano en el máximo circuito del balompié criollo.

Ese rodaje por suelo zuliano, en una institución que pone el acento en sus jóvenes y talento regional, tiene un rol importante ahora en Aragua. “Me ayudó bastante ese paso por Rayo Zuliano en la parte formativa. Estuve cinco años, donde aprendí mucho con respecto al crecimiento y desarrollo de los jugadores juveniles”, reveló.

PASO A PASO

«Maracay es una plaza que es de primera división. Sabemos y entendemos las circunstancias por las cuales llegamos a jugar esta categoría. He asumido este reto junto a mi cuerpo técnico con mucha responsabilidad”, analizó el estratega, sobre la presión que reposa en el Aragua, por volver lo más rápido posible a la Liga FUTVE TriunfoBet.

Entre las herramientas con las que cuenta para lograr el ascenso está Fernando Gutiérrez, que de joven fue una promesa en las categorías menores del Atlético de Madrid. “Buscamos fortalecerlo en el aspecto mental y que entienda que es un jugador con mucho potencial”, soltó. En cuanto a lo que resta de torneo en la Liga FUTVE 2 Apuestas Royal aseveró: “Lo afrontaremos con la misma seriedad y responsabilidad del primer día”.

Muchos de los focos se posan en la capital de Lara, con sus dos elencos. Lo que ha hecho en el pasado reciente el Deportivo Miranda o lo que puede ser un efecto rebote de Yaracuyanos. Pero a la calladita, se asoma entre los candidatos Aragua. Partido a partido, Villafraz les ha dado una identidad de juego atractiva y racional con los elementos con que cuenta en su plantilla.

FUENTE: PRENSA ARAGUA FC

FOTOS: CORTESÍA ARAGUA FC