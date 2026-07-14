Nasa confirma desplazamiento de 60 centímetros en superficie tras sismos en Venezuela

CIUDAD MCY.- La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos confirmó que el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela provocó un desplazamiento de hasta 60 centímetros en la superficie y una ruptura de la falla geológica que atraviesa zonas cercanas a Caracas y La Guaira.

Las mediciones se realizaron con el satélite Nisar, cuyo sistema de respuesta rápida fue activado por primera vez para cartografiar los daños, entre 12 y 24 horas después del evento para apoyar las labores de emergencia, informó EFE.

Los datos revelaron que la fractura comenzó en las cercanías de Morón, continuó bajo el mar y volvió a emerger cerca del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

“Esta falla forma parte de una red de fracturas situada a lo largo del límite entre la placa del Caribe, al norte, y la placa sudamericana, al sur”, explicó la Nasa, que acotó que las fallas acumularon tensión “durante un largo tiempo”.

La agencia precisó que uno de los mayores desplazamientos ocurrió al sur del aeropuerto, donde el terreno se movió hasta 60 centímetros, fenómeno que explicó parte de los severos daños registrados

Las autoridades venezolanas mantienen las evaluaciones geológicas y estructurales en las zonas afectadas para determinar el impacto del movimiento de la falla y reforzar las medidas de prevención.

FUENTE : AVN

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