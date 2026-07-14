Ministerio para el Ecosocialismo y la ONU establecen plan para el manejo seguro de escombros tras sismos

CIUDAD MCY.- Prensa Ecosocialismo /Caracas, 13 de julio de 2026.- Con el propósito de coordinar las operaciones de recuperación, tras el evento sísmico ocurrido el pasado 24 de junio, el ministro para el Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, siguiendo orientaciones de la presidenta (E), Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión estratégica con representantes de las agencias de la ONU, específicamente UNDAC y OCHA.

El encuentro se centró en definir protocolos para la gestión técnica y segura de los escombros generados, especialmente en las zonas de mayor afectación como Caracas y La Guaira.

Durante la sesión, el Ministro presentó el Plan Estratégico de Disposición de Desechos, alineado con las directrices de la comisión presidencial para la atención de esta emergencia nacional. Esta propuesta integra los hallazgos técnicos obtenidos por los especialistas internacionales, quienes desde finales de junio han trabajado en conjunto con Protección Civil mediante levantamientos cartográficos y evaluaciones científicas en las comunidades afectadas.

El objetivo central de esta cooperación técnica es mitigar los riesgos ambientales y garantizar la seguridad de las áreas de acopio y disposición final de materiales. La estrategia busca asegurar que el manejo de los escombros no comprometa la salud pública, la integridad de los campamentos humanitarios ni la operatividad de las vías esenciales para las labores de socorro y reconstrucción.

FUENTE : AGENCIA

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