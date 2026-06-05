Natación venezolana definió cupos para los XXII Juegos Nacionales Juveniles

CIUDAD MCY- La Federación Venezolana de Deportes Acuáticos (Feveda) definió la cantidad de atletas clasificados por estados a los XXII Juegos Deportivos Nacionales Juveniles tras efectuar, la semana pasada, el Campeonato Nacional por Categoría de Natación en el Parque Naciones Unidas de Caracas.

El evento reunió a 350 atletas juveniles provenientes de los estados Anzoátegui, Lara, Apure, Mérida, Aragua, Miranda, Barinas, Monagas, Bolívar, Portuguesa, Caracas, Yaracuy, Carabobo, Zulia y Guárico.

La disciplina contará con la participación de 163 nadadores por sexo para un total de 326 atletas que representarán a 23 entidades en la fase nacional.

Tras el evento clasificatorio, los estados Carabobo, Caracas, Mérida, Miranda y Táchira son las entidades que contarán con el cupo completo de 12 atletas masculinos y femeninos, respectivamente.

Le sigue el estado Zulia, que consiguió los boletos a la cita nacional juvenil de 12 mujeres y 10 hombres, mientras que Lara clasificó 12 atletas femeninas junto a siete masculinos para un total de 19.

BOLIVAR PRESENTE

De igual manera, Bolívar formalizó su participación en la justa con 20 nadadores, conformados por 11 mujeres y nueve hombres.

Asimismo, Anzoátegui y Monagas dirán presente con 10 atletas por sexo, seguidos por Aragua con ocho para un total de 16 y Cojedes con seis masculinos y femeninos para sumar 12.

Por último, La Guaira y Trujillo se congregaron solo con 10 nadadores respectivamente. Guárico, por su parte, se consolidó con seis participantes, tres damas y tres caballeros.

FUENTE : MINDEPORTE

FOTO : CORTESÍA