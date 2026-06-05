Valery Montero se consagra en la Vuelta al Vigía 2026

La joven ciclista resaltó el trabo de su equipo, la enorme constancia y la determinación que llevaron a este éxito deportivo

CIUDAD MCY.- La campeona de la cuarta Edición Vuelta al Vigía 2026, Valery Montero habló de su triunfo en la reciente competencia, resaltando todo el proceso por el que ha pasado, así como también agradecer a tanto a compañeros de equipos, como al cuerpo técnico y a sus padres.

La joven ciclista expreso su emoción por el triunfo cumpliendo ese sueño por todo el equipo y una experiencia que se ha llevado cada día junto con el nuevo conocimiento adquirido durante esta vivencia.

“Me siento muy emocionada por el triunfo, por poder cumplir ese sueño, por el equipo, por trabajar todas juntas y por estar todas unidas” expresó Montero.

Entre las claves de este resultado se encuentran la constancia de entrenar todos los días junto con la disciplina y la mentalidad querer hacer las cosas. Gracias estos valores se alcanzaron los resultados esperados y además de ser no solo éxito individual sino que fue para todas.

“Gracias a Dios logramos todos los resultados que queríamos y fue un trabajo consecutivo que fue de Ariana, mi persona y Valeria” compartió la ciclista Nikolle Molina compañera de Montero.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS: CORTESÍA