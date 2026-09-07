Nepal guarda luto nacional por víctimas de riada

CIUDAD MCY.- Nepal guarda luto nacional por los más de mil 300 fallecidos de la riada provocada hace 13 días por el colapso de un glaciar en el Himalaya que generó inundaciones en el distrito de Rasuwa, en una zona fronteriza con China, donde el desastre también dejó víctimas.

La bandera nacional ondea a media asta en los edificios gubernamentales y en las embajadas y misiones diplomáticas nepalíes en el extranjero. El duelo coincide con los 13 días transcurridos desde el desastre, período que marca los rituales funerarios de la tradición hindú.

El 26 de agosto pasado, el colapso del glaciar en la frontera entre Nepal y el Tíbet chino desencadenó una avalancha de hielo y rocas. La riada dejó en Nepal mil 342 fallecidos confirmados y unas cuatro mil 900 personas sin localizar, entre ellas 583 extranjeros.

La embajada de China en Nepal se sumó al Día Nacional de Duelo, y efectuó servicios conmemorativos. El embajador chino Zhang Maoming indicó que la bandera nacional de su país ondea a media asta en duelo por las víctimas del deslizamiento de lodo del 26 de agosto.

FUENTE : AGENCIA

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