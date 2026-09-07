México prevé gastar 51 mil millones de pesos en elecciones de 2027

CIUDAD MCY.- El megaproceso electoral de 2027, dirigido a disputar en las urnas 21.000 cargos de representación popular en todo el país, arranca este jueves, con el banderazo del Instituto Nacional Electoral (INE) a una de las contiendas más caras de la historia nacional.

Solo el gasto solicitado por los órganos electorales federales –incluido el financiamiento a los ocho partidos nacionales–, asciende a 51 mil millones de pesos, monto sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, en noviembre próximo.

El INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) solicitaron este monto equivalente, por ejemplo, al costo bianual del pago de intereses de la deuda del rescate bancario (Fobaproa), según observaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la contienda intermedia se renovarán más de 21.000 cargos de representación popular en todo el país. Entre estos se destacan la totalidad de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas estatales, 1.098 diputaciones locales y 2.204 presidencias municipales.

La bolsa total solicitada por los órganos electorales y el financiamiento público a partidos políticos se divide de la siguiente manera: La operación electoral directa requiere 17.453 millones de pesos para la logística, instalación de casillas y resolución de juicios e impugnaciones.

FUENTE : TELESUR

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