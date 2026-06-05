New Arrival se impuso en el primero de la final del Béisbol Máster 40

CIUDAD MCY.- El equipo de New Arrival, apoyados en una excelente labor monticular de Ramón Ramírez y una ofensiva oportuna, se llevó el primer duelo de la serie final de la Liga de Béisbol Máster 40, en la que se disputa la copa Moteras de Venezuela y que se desarrolló en el estadio Palma Real de la ciudad de Maracay.

New Arrival tomó la delantera en el propio primer inning con estacazo de vuelta entera del refuerzo José Álvarez, pero Bermúdez inmediatamente ripostó con otro cuadrangular en el cierre de la misma entrada para igualar las cosas a una carrera por lado.

Después, Ramón Ramírez y José “Cheo” Rodríguez se enfrascaron en un duelo de pitcheo en el que mantuvieron a raya a sus rivales y no fue sino hasta la parte baja del quinto inning cuando Bermúdez pudo anotar la segunda carrera del encuentro y así tomar momentáneamente la ventaja.

Pero la parte alta del sexto New Arrival montó una emboscada ante el abridor Rodríguez, que debió salir sustituido luego de embasar a un par de corredores. Francico Buttó vendría al relevo, pero una basa por bolas y hit remolcador con las bases llenas de Nehomar Tovar igualaron las acciones a dos carreras por lado.

Así las cosas, se fueron hasta el extrainning, donde New Arrival se apoyó en un error en tiro del propio Buttó ante un toque de sacrificio con corredores en primera y segunda que permitió par de anotaciones y así establecer la diferencia definitiva del encuentro.

El lanzador ganador y jugador más destacado del encuentro fue el grandeliga Ramón Ramírez, quien actuó por espacio de 8 episodios, abanicó a 5 rivales, permitió igual número de imparables y caminó a dos rivales.

A la ofensiva, el refuerzo de Lobos, José Álvarez sonó de 4-3, incluido jonrón, doble, un boleto, anotada y remolcada.

La acción de esta gran final continuará este domingo a partir de las 11 de la mañana en el mismo escenario, en un duelo en el que New Arrival buscará el título y Bermúdez intentará lograr la victoria para forzar el tercero y definitivo de la serie.

YLAI OLMOS CASTILLO

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