Nexovial.net promete ser la plataforma más utilizada por los conductores

Las autoridades indicaron que a través de la plataforma los usuarios compartirán reportes y los organismos de seguridad tendrán un acceso exclusivo a un panel de control para responder en cuestión de segundos ante cualquier eventualidad.

CIUDAD MCY.- La empresa Sistemas Scaem, en alianza con Fedeindustria, realizó el lanzamiento de la plataforma nexovial.net, un instrumento creado para salvar vidas y monitorear el traslado de las cargas de transporte en la Autopista Regional del Centro (ARC).

El anuncio se realizó durante una rueda de prensa encabezada por Florimar Ontiveros, presidenta de Fedeindustria; César Torres Ordaz; presidente de la empresa Sistemas Scaem y Xiomara Hoyos, presidenta de la Asociación de Industriales, Fabricantes y Ensambladores de Motocicletas de Venezuela (Aifemv).

Las autoridades explicaron que la aplicación Nexovial.net es una estrategia que mostrará los reportes en tiempo real sobre el tráfico, ofrecerá asistencia en la ARC y brindará educación vial, especialmente a los conductores motorizados que transitan por la vía rápida.

La presidenta de Fedeindustria manifestó que: «Nexovial.net es un sistema de carácter informativo para lograr una movilidad segura, es decir, es un copiloto digital que los conductores tendrán en la ARC».

De igual manera, Ontiveros subrayó que dentro de los beneficios están; estado de tránsito al momento, saber en qué kilómetro están, puntos donde conseguir ayuda, entre otros.

Por su parte, César Torres Ordaz indicó que: «la aplicación se alimentará de los reportes que hagan los propios usuarios y los organismos de seguridad tendrán un acceso exclusivo a un panel de control avanzado para responder en cuestión de segundos ante cualquier eventualidad».

Además, Torres agregó que ingresar a la plataforma es rápido y sencillo. «Ella no requiere de descargas complejas, simplemente se accede directamente desde el navegador en nexovial.net y es totalmente compatible con cualquier marca de teléfono inteligente o computadora».

Por su parte, la presidenta de Aifemv mencionó que la idea es integrar a los conductores motorizados para que sean reporteros claves de la plataforma.

«Debemos aprovechar la fácil movilidad de los motorizados para que ellos sean los principales reporteros que registren fotos y datos en las vías».

De igual manera, agregó que se mantiene mesas de trabajo con las principales empresas de reparto.

«El objetivo es establecer como requisito obligatorio un curso de manejo defensivo antes de contratar a los repartidores, dado que muchos motorizados obtienen la licencia fácilmente sin saber conducir de forma segura, también se propone que los repartidores lleven su placa y un número de reporte visibles en la parte trasera».

Finalmente las autoridades extendieron la invitación a los usuarios de sumarse a la plataforma nexovial.net con el fin de estar informados en la ARC y al mismo tiempo incentivar el respeto a las normas de tránsito.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS:CORTESÍA