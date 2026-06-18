Inspeccionan CDI Simón Bolívar para la apertura de quirófano y sala de parto

CIUDAD MCY.- En el marco del Plan de la Aragüeñidad y con el propósito de fortalecer la atención médica en el municipio, el alcalde Maximiliano Suárez, con el respaldo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez, realizó una inspección técnica en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Simón Bolívar, con el fin de evaluar los espacios destinados a la futura activación de un quirófano y una sala de parto.

En el recorrido participaron el secretario de la Cuarta Transformación, Sekou Morillo; la directora del ASIC Tovar, Yleana Rojas Schiavi; Velly Martínez, coordinadora regional de la FMBA; y el equipo técnico de Corposalud Aragua, quienes verificaron las condiciones de infraestructura y los requerimientos necesarios para la ejecución del proyecto.

La evaluación permitió revisar las áreas propuestas para la instalación de estos servicios, orientados a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud en la jurisdicción.

Este proyecto busca ampliar la atención quirúrgica y obstétrica dentro de la jurisdicción, acercando servicios especializados a la población de la Colonia Tovar y sectores aledaños.

PRENSA ALCALDÍA DE TOVAR

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