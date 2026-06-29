Neymar dona gran suma para ayudar a víctimas de los sismos en Venezuela

CIUDAD MCY.- El jugador de la selección brasileña de fútbol Neymar donó 250 mil dólares con el fin de ayudar a las víctimas de los sismos que sacudieron a la República Bolivariana de Venezuela el pasado 24 de junio.

Los fondos donados se utilizarán para brindar asistencia urgente a los afectados, entre los que se incluyen alimentos, agua potable, suministros médicos y refugios temporales.

«Mi corazón está con el pueblo de Venezuela. Espero que este apoyo pueda traer fuerza y alivio a las familias que pasan por un dolor inimaginable», expresó el futbolista, al manifestar su deseo de que este aporte brinde fuerza y alivio a las familias damnificadas.

FUENTE: VTV

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