Niños y niñas de Camatagua son protegidos con jornada “Salud va a la Escuela”

CIUDAD MCY.- Un total de 12 niños y niñas del Preescolar de la U.E.N. “Profesora Carina Ibarra”, ubicado en Camatagua, fueron favorecidos con la jornada integral «Salud va a la Escuela». La actividad se ejecutó bajo los lineamientos del Plan de la Aragüeñidad que impulsa la gobernadora Joana Sánchez y fundamentado en el Plan Salud y Vida 2026, ejecutado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el ministro Carlos Alvarado para fortalecer el sistema público nacional.

Durante el despliegue, el equipo asistencial realizó evaluaciones de salud bucal para la detección de caries, control nutricional de peso y talla, y exámenes de agudeza visual. Asimismo, los especialistas revisaron las tarjetas de vacunación para completar los esquemas de inmunización con dosis de toxoide, pentavalente, trivalente y polio. La jornada incluyó sesiones educativas dirigidas a los pequeños sobre la prevención del dengue, higiene personal y técnicas de cepillado.

Yosmary Lombano, autoridad única de Salud en la entidad, destacó que estas acciones garantizan la protección directa a las poblaciones vulnerables en los sectores más alejados de la región. «Nuestras escuelas reciben atención médica gratuita y de alta calidad gracias al compromiso de un equipo humanizado que se despliega en el territorio. Cumplimos con la meta de proteger el semillero de la Patria directamente en sus aulas de clase», afirmó Lombano.

La jornada fue el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Coordinación de Programas, la Coordinación de Desarrollo Social y el Centro de Atención Integral (CADI). El operativo contó además con el apoyo activo de docentes, voceros comunitarios de salud y estudiantes de medicina y enfermería de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa).

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS: PRENSA CORPOSALUD ARAGUA