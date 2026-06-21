Venezuela lidera en participación femenina en ciencias y tecnología

CIUDAD MCY.- En el año 2000 Venezuela alcanzó la paridad de género en la participación científica, declarado de este modo por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Sin embargo, hoy en día la participación de investigadoras representa el 55,2 % de quienes hacen ciencia para la búsqueda de soluciones para el país.

Así lo celebró la ministra para la Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, a través de sus redes sociales, donde reflexionó sobre el rol protagónico de las mujeres venezolanas en el desarrollo de proyectos científicos.

De este modo, también destacó el legado de mujeres como la primera pionera de la ciencia, Zoraida Luces de Febres; la primera planctóloga de Venezuela, Evelyn Zoppi; la defensora del páramo y del conocimiento campesino, Maximina Monasterio, y la precursora de la morfología vegetal, Tatiana Mérida, quienes abrieron las puertas a las futuras generaciones.

Hoy en día, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación registra 75 mil 606 investigadores e investigadoras, de las cuales, 41 mil 708 son mujeres dedicadas al desarrollo tecnológico.

Asimismo, de más de 1.100 proyectos financiados, el 54 % son liderados por mujeres, y en el ámbito campesino, el 84 % de las productoras semilleristas son mujeres, del mismo modo en el que el 68 % de los facilitadores de Infocentro son mujeres.

Hoy en día, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación registra 75 mil 606 investigadores e investigadoras, de las cuales, 41 mil 708 son mujeres dedicadas al desarrollo tecnológico.

Asimismo, de más de 1.100 proyectos financiados, el 54 % son liderados por mujeres, y en el ámbito campesino, el 84 % de las productoras semilleristas son mujeres, del mismo modo en el que el 68 % de los facilitadores de Infocentro son mujeres.

FUENTE : CIUDAD CCS

FOTO : CORTESÍA