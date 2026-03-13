NoticiaEnDesarrollo | Instalado Comando Contra Incendios Forestales

En las últimas horas de trabajo se efectuaron más de 15 descargas de agua en las filas Chimborazo y Cuchillo, con la Operación Llovizna
CIUDAD MCY.- Ante la situación que se presenta en el Parque Nacional Henri Pittier, fue instalado el Comando Contra Incendios Forestales, bajo el acompañamiento y supervisión de la presidenta del Instituto Nacional de Parques, Rosinés Chávez, junto a los representantes de las instituciones y los organismos competentes.
El despliegue multidisciplinario continúa, sobrepasando las 80 horas de trabajo con mecanismos directos e indirectos. En este tercer día de sobrevuelo de la Operación Llovizna se efectuaron más de 15 descargas de agua en las filas Chimborazo y Cuchillo, con las que lograron controlar el 80% de las llamas, en espera de sofocar la totalidad del siniestro.
En el sitio funcionarios y voluntarios del cuerpo de Bomberos del estado Aragua y entidades aledañas que están prestando su apoyo, Protección Civil, Inparques, Ministerio de Ecosocialismo (Minec), Bomberos Forestales, desempeñan labores estratégicas como el trazado de rutas y combate cuerpo a cuerpo.
Como parte del acompañamiento y supervisión de la situación, la presidenta del Instituto Nacional de Parques, Rosinés Chávez, junto a los representantes regionales de las instituciones del área y comandantes de los organismos competentes instalaron el Comando Contra Incendios Forestales en las adyacencias del Coliseo El Limón.
Es importante destacar que, hasta el día de ayer, se había logrado contener el evento en un gran porcentaje, pero los fuertes vientos generaron una mayor combustión.
Información en desarrollo…
THAIMARA ORTÍZ
FOTO | CIUDAD MCY