NoticiaEnDesarrollo | Instalado Comando Contra Incendios Forestales

En las últimas horas de trabajo se efectuaron más de 15 descargas de agua en las filas Chimborazo y Cuchillo, con la Operación Llovizna

‎CIUDAD MCY.- Ante la situación que se presenta en el Parque Nacional Henri Pittier, fue instalado el Comando Contra Incendios Forestales, bajo el acompañamiento y supervisión de la presidenta del Instituto Nacional de Parques, Rosinés Chávez, junto a los representantes de las instituciones y los organismos competentes.

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‎El despliegue multidisciplinario continúa, sobrepasando las 80 horas de trabajo con mecanismos directos e indirectos. En este tercer día de sobrevuelo de la Operación Llovizna se efectuaron más de 15 descargas de agua en las filas Chimborazo y Cuchillo, con las que lograron controlar el 80% de las llamas, en espera de sofocar la totalidad del siniestro.

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‎En el sitio funcionarios y voluntarios del cuerpo de Bomberos del estado Aragua y entidades aledañas que están prestando su apoyo, Protección Civil, Inparques, Ministerio de Ecosocialismo (Minec), Bomberos Forestales, desempeñan labores estratégicas como el trazado de rutas y combate cuerpo a cuerpo.

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‎Como parte del acompañamiento y supervisión de la situación, la presidenta del Instituto Nacional de Parques, Rosinés Chávez, junto a los representantes regionales de las instituciones del área y comandantes de los organismos competentes instalaron el Comando Contra Incendios Forestales en las adyacencias del Coliseo El Limón.

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‎Es importante destacar que, hasta el día de ayer, se había logrado contener el evento en un gran porcentaje, pero los fuertes vientos generaron una mayor combustión.

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‎Información en desarrollo…

THAIMARA ORTÍZ

FOTO | CIUDAD MCY

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