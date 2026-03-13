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#NoticiaEnDesarrollo | Instalado Comando Contra Incendios Forestales

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PorMilexis Pino

Mar 13, 2026

En las últimas horas de trabajo se efectuaron más de 15 descargas de agua en las filas Chimborazo y Cuchillo, con la Operación Llovizna

‎CIUDAD MCY.- Ante la situación que se presenta en el Parque Nacional Henri Pittier, fue instalado el Comando Contra Incendios Forestales, bajo el acompañamiento y supervisión de la presidenta del Instituto Nacional de Parques, Rosinés Chávez, junto a los representantes de las instituciones y los organismos competentes.

‎El despliegue multidisciplinario continúa, sobrepasando las 80 horas de trabajo con mecanismos directos e indirectos. En este tercer día de sobrevuelo de la Operación Llovizna se efectuaron más de 15 descargas de agua en las filas Chimborazo y Cuchillo, con las que lograron controlar el 80% de las llamas, en espera de sofocar la totalidad del siniestro.

‎En el sitio funcionarios y voluntarios del cuerpo de Bomberos del estado Aragua y entidades aledañas que están prestando su apoyo, Protección Civil, Inparques, Ministerio de Ecosocialismo (Minec), Bomberos Forestales, desempeñan labores estratégicas como el trazado de rutas y combate cuerpo a cuerpo.

‎Como parte del acompañamiento y supervisión de la situación, la presidenta del Instituto Nacional de Parques, Rosinés Chávez, junto a los representantes regionales de las instituciones del área y comandantes de los organismos competentes instalaron el Comando Contra Incendios Forestales en las adyacencias del Coliseo El Limón.

‎Es importante destacar que, hasta el día de ayer, se había logrado contener el evento en un gran porcentaje, pero los fuertes vientos generaron una mayor combustión.

‎Información en desarrollo…

THAIMARA ORTÍZ

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