CDI Ché Guevara continúa brindando respuestas quirúrgicas en Aragua

CIUDAD MCY.- El Centro Diagnóstico Integral (CDI) Dr. Ernesto Che Guevara de la Serna, ubicado en Samán de Güere, Municipio Santiago Mariño, en el estado Aragua, sigue dando respuestas quirúrgicas a los aragüeños y aragüeñas, con cirugías de mediana y baja complejidad.

La coordinadora regional de la Fundación Misión Barrio Adentro (FMBA), Velly Martínez, informó que el CDI quirúrgico se ha convertido en referencia de salud y de calidad en la entidad aragüeña, con la atención quirúrgica de más de 20 aragüeños y aragüeñas atendidos este lunes, martes y miércoles.

Además, manifestó que entre los procedimientos que se han realizado, se encuentran resolución de hernias umbilicales, inguinales, hidrocele, colecistectomía e histerectomía, en aras de fortalecer la atención quirúrgica a los habitantes de los diferentes municipios del estado Aragua.

Velly reiteró que dichas acciones son el resultado del compromiso del Presidente constitucional, Nicolás Maduro; de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; con el respaldo de la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, de la Presidenta de la Fundación Barrio Adentro (FMBA), Nelly Molina y la vocera del poder popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

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