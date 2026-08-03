Nueva dotación educativa atenderá escuelas en los 18 municipios de Aragua

La entidad recibió más de 4 mil mesas-sillas, además de uniformes y materiales para apoyar las acciones desarrolladas en los centros educativos

CIUDAD MCY.- Aragua incorporó una nueva dotación de recursos para el sector educativo con la recepción de más de 4 mil mesas-sillas, uniformes escolares y materiales para las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles), destinados a fortalecer las instituciones educativas priorizadas en toda la región.

La entrega, que favorecerá a planteles de los 18 municipios, fue anunciada por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez durante una reunión de trabajo con los secretarios del gabinete regional en las instalaciones de la Federación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) Aragua, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación.

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Durante su intervención, la mandataria regional informó que la dotación fue enviada por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, junto al ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, y precisó que los recursos atenderán instituciones educativas priorizadas en la entidad.

Al mismo tiempo, la mandataria aragüeña explicó que la distribución de estos recursos permitirá respaldar las labores que desarrollan las Bricomiles en los centros educativos priorizados, favoreciendo el acondicionamiento de los espacios destinados a la formación de niños y jóvenes.

«Desde acá seguimos trabajando, por supuesto, apostando a la educación y a la formación en nuestro país», afirmó la máxima autoridad regional.

La incorporación de este nuevo lote de mesas-sillas, uniformes y materiales se enmarca en las acciones del Plan de la Aragüeñidad, orientadas a mejorar las condiciones de los planteles y ofrecer espacios más adecuados para el desarrollo de las actividades académicas en diversas localidades.

AGENDA DE GESTIÓN

En el marco de la jornada desarrollada en FEDE Aragua, la Gobernadora Sánchez, también sostuvo una reunión de trabajo con los secretarios para evaluar el avance de las políticas públicas que se ejecutan en distintas áreas y revisar la planificación de nuevas acciones dirigidas a atender las necesidades de la población aragüeña.

Este espacio permitió coordinar esfuerzos entre las distintas dependencias del Gobierno regional con miras a optimizar la ejecución de programas y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida, en articulación con las líneas estratégicas impulsadas por el Ejecutivo nacional.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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