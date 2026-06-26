Nuevo balance: 589 muertos y 2980 heridos por los terremotos

CIUDAD MCY.- Este viernes la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció un nuevo balance sobre las victimas de los dos terremotos del pasado 24 de junio.

589 muertos y 2980 heridas han registrado hasta ahora las autoridades. En el balance presentado en una reunión en la ZODI desde el estado La Guaira, Rodríguez también señaló que se han presentado unas 215 replicas en el territorio, lo que significa una importante actividad sísmica en el país a 48 horas del desastre natural.

La Jefa de Estado agradeció las labores de rescate que han permitido el rescate de decenas de personas.

En ese sentido informó que desde ahora el estado La Guaira estará militarizado. “Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), sus distintos componentes, están en el territorio del estado La Guaira para atender esta coyuntura que afecta a nuestro pueblo”, sostuvo.

Asimismo, precisó que el despeje de la vialidad no solamente ha permitido que los rescatistas, organismos de seguridad ciudadana y efectivos militares se desplacen por todo el estado, sino “también abordar aspectos logísticos como la alimentación y agua”. “Estamos en proceso de saturación de alimentos y agua para atender a la población”, añadió.

Ante esta emergencia, se han activado planes especiales de atención inmediata, para limpiar y despejar por completo la vialidad principal; un paso crucial que ha permitido a los cuerpos de rescate nacionales e internacionales acceder directamente a los sitios más críticos para iniciar sus operaciones de salvamento.

«Una gran emoción nos ha causado ver las banderas de República Dominicana, El Salvador, México, Estados Unidos, Suiza, que ya han llegado a nuestra patria a dar su mano solidaria al pueblo de Venezuela», expresó.

Estos contingentes extranjeros han sido distribuidos estratégicamente en las distintas zonas de rescate con el objetivo trabajar sin descanso para salvar vidas y rescatar a las personas que aún se encuentran bajo los escombros

FUENTE : EL FOCO

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