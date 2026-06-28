Ministro Cabello: ¡No hay alerta de tsunami en las costas venezolanas! ¡No caigamos en rumores malsanos!

CIUDAD MCY.-El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, negó que exista alerta de tsunami en las cosas venezolanas, por lo que llamó a la población a condenar y desatender estos rumores malsanos dirigidos a generar zozobra en la población.

«Hay un rumor malsano, malintencionado, de que hay una alerta de tsunami, nosotros queremos informar de manera responsable que no hay ninguna alerta de tsunami en ninguna parte de Venezuela», enfatizó.

El también Ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, sostuvo que estas acciones merecen la condena de todos los venezolanos y las venezolanas, al tiempo que llamó al pueblo a mantenerse en calma e informarse a través de las fuentes oficiales.

«A esta hora 9:51 de la noche informamos que no hay alerta ninguna parte de Venezuela, hay absoluta tranquilidad en las aguas venezolanas», reiteró.

FUENTE: CON EL MAZO DANDO

FOTO: CORTESÍA