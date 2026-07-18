Nuevo temblor de magnitud 5,1 sacude el sur de México y Guatemala

CIUDAD MCY.– Un nuevo temblor de magnitud 5,1 se registró la tarde de este viernes (hora local) en aguas del océano Pacífico cercanas al estado mexicano de Chiapas y a Guatemala, informó en X el Servicio Sismológico Nacional de México.

De acuerdo con el reporte preliminar, el epicentro se ubicó a 114 kilómetros de la ciudad chiapaneca de Huixtla. Tras el movimiento telúrico, se activó una alerta de tsunami y se informó de otro seísmo de magnitud 6,3 en la misma zona.

Previamente, un terremoto de magnitud 7,4, con epicentro a 71 kilómetros de Ciudad Madero en Chiapas, sacudió buena parte del centro y el sur del territorio mexicano.

Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum refirió a la prensa que, según los informes que recibió de los gobernadores de los estados de Chiapas y Tabasco, hasta ese momento no había reportes de víctimas o daños. Empero, matizó que entidades especializadas se desplegaron en el terreno «para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas».

FUENTE: VTV

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