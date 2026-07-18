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Nuevo temblor de magnitud 5,1 sacude el sur de México y Guatemala

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PorRafael Velásquez

Jul 18, 2026

CIUDAD MCY.– Un nuevo temblor de magnitud 5,1 se registró la tarde de este viernes (hora local) en aguas del océano Pacífico cercanas al estado mexicano de Chiapas y a Guatemala, informó en X el Servicio Sismológico Nacional de México.

De acuerdo con el reporte preliminar, el epicentro se ubicó a 114 kilómetros de la ciudad chiapaneca de Huixtla. Tras el movimiento telúrico, se activó una alerta de tsunami y se informó de otro seísmo de magnitud 6,3 en la misma zona.

Previamente, un terremoto de magnitud 7,4, con epicentro a 71 kilómetros de Ciudad Madero en Chiapas, sacudió buena parte del centro y el sur del territorio mexicano.

Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum refirió a la prensa que, según los informes que recibió de los gobernadores de los estados de Chiapas y Tabasco, hasta ese momento no había reportes de víctimas o daños. Empero, matizó que entidades especializadas se desplegaron en el terreno «para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas».

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA 

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Por Rafael Velásquez