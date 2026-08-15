Nuevo terremoto de 6,9 sacudió a Indonesia en menos de 24 horas

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se localizó a unos 7 kilómetros de Pematangsiantar, a una profundidad de 183,2 kilómetros

CIUDAD MCY.-Un nuevo terremoto de magnitud 6,9 remeció este sábado 15 de agosto la costa de Indonesia, generando fuertes movimientos sísmicos en la provincia de Sumatra Septentrional.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se localizó a unos 7 kilómetros de Pematangsiantar, a una profundidad de 183,2 kilómetros.

Hasta ahora, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales significativos, aunque continúan las evaluaciones en las zonas cercanas al epicentro.

Un país marcado por la actividad tectónica

Indonesia, situado en el cinturón de fuego del Pacífico, es uno de los territorios con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo. El archipiélago se encuentra sobre el encuentro de varias placas tectónicas (la Indo-Australiana, la Euroasiática y la del Pacífico) que se desplazan y chocan constantemente, acumulando energía que se libera en forma de terremotos. Esta dinámica también explica la presencia de numerosos volcanes activos en el país.

El nuevo movimiento telúrico ocurre apenas un día después del terremoto de magnitud 7,7 que golpeó el este de Indonesia el 14 de agosto, dejando al menos 38 muertos, dos heridos graves y 11 lesionados leves, según el balance actualizado de la agencia nacional de gestión de desastres. Unas 2.000 personas evacuaron la zona tras una breve alerta de tsunami.

Ese sismo, registrado a poca profundidad y con epicentro a 68 kilómetros de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, fue seguido por potentes réplicas, incluida una de magnitud 6,1.

Expertos señalan que el sismo del 14 de agosto se originó en una falla inversa situada al norte de Flores, la misma estructura que rompió en 1992 y generó uno de los tsunamis más mortales del país, con más de 2.000 víctimas.

FUENTE: INFORMACIÓN MEDIOS INTERNACIONALES

FOTO: CORTESÍA