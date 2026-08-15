Pdvsa exportará gas metano del Campo Lorán a países de Asia y Europa

CIUDAD MCY. – Petróleos de Venezuela (Pdvsa) prevé exportar la producción de gas metano del Campo Lorán, ubicado en el Bloque 2 de la Plataforma Deltana, a mercados en países de Asia y Europa, así como otras naciones de América.

El vicepresidente de gas de la empresa, Jannier Viloria, explicó que el acuerdo de Cesión de Participación para su Fase II, suscrito este jueves en Caracas, se centra en un campo no asociado, en los cuales se tiene el objetivo de colocar seis en el mercado internacional.

“Nosotros tenemos gas asociado y no asociado. El día de hoy la firma se basó en un campo de gas no asociados, el cual tenemos la tarea de colocar seis en el mercado internacional, y convertirnos en exportadores de gas metano”, comentó Viloria.

Asimismo, el funcionario detalló que, en un inicio, este hidrocarburo irá al Caribe, específicamente a Trinidad y Tobago. Una parte de este gas también irá a la petroquímica y otro a la licuefacción.

Por otro lado, subrayó que la industria mantiene su cobertura de la demanda interna del país y colabora de forma directa con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para asegurar la estabilidad del servicio eléctrico.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA