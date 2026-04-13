Nuevos convenios con Chevron apuntan a dinamizar ingreso social

CIUDAD MCY.-La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró la firma de acuerdos estratégicos entre PDVSA y la transnacional Chevron para potenciar las empresas mixtas Petropiar, Petro Independencia y Petro Independiente.

Este acuerdo contempla la incorporación del Bloque Ayacucho 8 a las operaciones de Petropiar y el incremento de la participación de la gigante energética al 49% en Petroindependencia, representando un avance crucial en la capacidad productiva del país a través del intercambio de activos de gas por crudo.

«Esta firma de intercambio entre un activo, de un campo de gas, de una licencia, un campo de gas, por un campo petrolero, Ayacucho 8, que se va a sumar a la producción de Petropiar, nos permitirá dar importantes avances en materia de producción y que los ingresos derivados de esa producción vayan directamente a beneficio del pueblo de Venezuela», comentó la Presidenta Encargada.

Destacó que este paso fundamental denota disciplina en el manejo de capital y el aprovechamiento de la capacidad organizacional, garantizando que el desarrollo energético se traduzca en bienestar social bajo un modelo de beneficio compartido.

VENEZUELA RATIFICA GARANTIAS JURÍDICAS PARA INVERSIÓN EXTRANJERA

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, calificó la relación con Chevron como un ejemplo de compromiso, destacando sus 103 años de trayectoria en el país.

Resaltó que la empresa se mantuvo en territorio nacional incluso «en los peores momentos y en las peores dificultades», lo que hoy permite avanzar hacia un porvenir próspero bajo el nuevo marco normativo venezolano que ofrece seguridad institucional a los inversionistas de largo plazo.

«Hoy podemos mostrar esta firma como ejemplo de que sí hay caminos legales para que las inversiones se sientan seguras», comentó Rodríguez.

Asimismo, agradeció la confianza de los inversionistas y reconoció el papel fundamental de los trabajadores y trabajadoras de las empresas mixtas, quienes han mantenido la voluntad de trabajo conjunto para consolidar la estabilidad económica de la nación.

VENEZUELA SIN SANCIONES: HOJA DE RUTA PAR SEGURIDAD ENERGÉTICA REGIONAL

En el marco del encuentro con autoridades de la transnacional Chevron, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmó la necesidad de avanzar hacia una Venezuela libre de sanciones.

Señaló que el levantamiento de las sanciones es un paso esencial para brindar la seguridad jurídica institucional plena que requieren los actores internacionales interesados en participar en el robusto sector energético venezolano.

«Siempre aprovecho para insistir que debemos avanzar hacia una Venezuela sin sanciones», comentó Rodríguez, subrayando que la estabilidad energética regional depende de una relación basada en el respeto mutuo y el diálogo constructivo.

Finalmente, destacó que el éxito de estas negociaciones es un triunfo de la perseverancia, demostrando que mediante la diplomacia es posible generar prosperidad compartida para los pueblos de Venezuela y los Estados Unidos.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA