Presidenta (E) Delcy Rodríguez participa en la celebración del Día Nacional de la Unión Cívico-Militar

CIUDAD MCY.-Este lunes, el pueblo venezolano en unión permanente, alza su voz para expresar su deseo de paz y apoyo a la Revolución Bolivariana, mediante una gran movilización por el Día del Rescate de la Dignidad Nacional, en la que participó la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La marcha que tuvo como punto de llegada el Puente República, ubicado en las adyacencias del Palacio de Miraflores, estuvo colmado de fervor patriótico, para también celebrar el 17° aniversario de la Milicia Bolivariana (MB) a 24 años del golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez.

En este contexto, es importante recordar que el 13 de abril de 2002 se materializó un histórico acontecimiento cuando el pueblo venezolano luchó por mantener la democracia y la soberanía, preservando así el hilo constitucional con el rescate del Comandante Eterno, Hugo Chávez Frías, quien retornó al poder en menos de 48 horas.

Por otra parte, en este día se conmemora el Día de la Milicia Bolivariana, quinto componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y que se ha consolidado a través de una sólida Unión-Cívico-Militar-Policial que salvaguarda nuestra paz, además de la defensa integral de la Nación, actuando como «centinela permanente», garantizando el orden interno y el desarrollo del país.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA