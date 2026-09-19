Obra «Granada, traición y crimen» concluirá temporada con funciones este sábado y domingo

CIUDAD MCY.- La obra teatral Granada, traición y crimen concluirá sus últimas dos funciones de la temporada este sábado y el próximo domingo, respectivamente; las cuales se desarrollarán a las 7:00 p.m. en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, ubicado en Caracas.

Dicha obra se realiza en homenaje al dramaturgo español Federico García Lorca. Esta información fue compartida por el primer actor, Aníbal Grunn, en una entrevista ofrecida para Venezolana de Televisión (VTV).

Al respecto, la primera actriz, Francis Rueda, describió esta obra como «un hermosísimo e inmersivo espectáculo», en donde los espectadores «estarán en contacto directo con nosotros y ese feedback estará abierto».

De la misma manera, llamó al público general a no perderse esta obra.

FUENTE : VTV

FOTO : CORTESÍA DE VTV