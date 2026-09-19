UBA proyecta su formación artística mediante muestra itinerante

La iniciativa reúne obras desarrolladas en el Taller de Arte y Pintura y busca acercar estas creaciones a otros espacios culturales de Aragua

CIUDAD MCY.- La creatividad encontró un espacio para hacerse visible en las paredes de la Biblioteca Pública Central Agustín Codazzi, ubicada en el Complejo Casa de la Cultura de Maracay, con la exposición “Pinceladas y Trazos de Esperanza”, una muestra que reúne los trabajos realizados por participantes del Taller de Arte y Pintura de la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA).

La exhibición, integrada por las creaciones de 12 estudiantes, representa la primera experiencia itinerante impulsada desde la Dirección de Cultura de la casa de estudios, iniciativa que busca proyectar el talento artístico formado en sus espacios y acercarlo a distintos escenarios del estado Aragua.

Durante la presentación, Zuryma Briceño, directora de Cultura de la UBA, explicó que las obras son el resultado del proceso de formación desarrollado bajo la orientación de la profesora Gloriana Martínez y reúnen las expresiones, emociones y sentimientos plasmados por los participantes mediante el dibujo y la pintura.

“Pinceladas y Trazos de Esperanza” permanecerá abierta durante aproximadamente 15 días en el recinto cultural, donde podrá ser visitada por estudiantes, integrantes de la comunidad universitaria y público en general.

EL ARTE COMO REFUGIO

Más allá de las técnicas y materiales empleados, la muestra plantea una mirada sobre el lugar que puede ocupar el arte en momentos de especial sensibilidad. Para Gloriana Martínez, instructora del Taller de Arte y Pintura del Departamento de Cultura de la UBA, pintar también puede convertirse en una forma de desconexión, expresión y encuentro personal.

La docente señaló que el contexto posterior a los eventos sísmicos registrados en el país ha dejado huellas emocionales en parte de la población, por lo que consideró que las actividades artísticas pueden ofrecer un espacio para canalizar sentimientos y estimular la creatividad.

CREATIVIDAD SIN LÍMITES

Uno de los elementos distintivos del taller es la posibilidad de experimentar con materiales que van más allá del lienzo tradicional. En las piezas exhibidas pueden encontrarse trabajos realizados sobre cartón, hojas de maíz y otros materiales de provecho, además de propuestas que incorporan técnicas de relieve.

Martínez destacó además que los talleres ofrecidos por el Departamento de Cultura son gratuitos, una condición que facilita la incorporación de personas interesadas en iniciarse o profundizar sus conocimientos en el área artística.

UNA MUESTRA CON NUEVOS DESTINOS

La exposición también abre una nueva etapa para la proyección del trabajo desarrollado por la reconocida casa de estudio aragüeña, al plantearse como una propuesta itinerante.

Briceño señaló que la intención es trasladar posteriormente las obras a otros espacios y entes, con la finalidad de mostrar el potencial artístico de los jóvenes participantes y ampliar el alcance de esta experiencia fuera de la sede universitaria.

De esta manera, las pinturas y dibujos que hoy ocupan un espacio en la Biblioteca Agustín Codazzi no solo muestran el resultado de un proceso de aprendizaje, sino también una manera de convertir experiencias, emociones y miradas personales en expresiones capaces de encontrarse con otros.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CIUDAD MCY