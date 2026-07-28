Obras y atención comunitaria definen gestión en San Sebastián

***Las intervenciones impulsadas por el Gobierno Bolivariano de Aragua abarcan vialidad, educación, alimentación, servicios públicos, deporte y atención comunitaria en distintos puntos de la jurisdicción

CIUDAD MCY.- La ejecución de obras de infraestructura, la atención al sistema educativo y el despliegue de programas sociales marcaron la gestión desarrollada por el Gobierno Bolivariano de Aragua en el municipio San Sebastián de los Reyes durante el segundo trimestre de 2026 de acuerdo con el balance presentado por el enlace institucional en la jurisdicción, Rosa Espejo.

La responsable de la municipalidad informó que en la comunidad Casa Club, sector 10 de Marzo, culminó la construcción del 100% de las cunetas y brocales, una intervención que dará pasó a la colocación de carpeta asfáltica y posteriormente a los trabajos de iluminación en esa zona.

Asimismo, informó acerca de la impermeabilización del techo de la Escuela Básica Estadal “San Sebastián de los Reyes”, intervención ejecutada junto al Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas, además de las labores previstas para recuperar la cancha deportiva del plantel en favor de más de 100 estudiantes.

En materia educativa, precisó que el municipio culminó el año escolar con la entrega de más de 2 mil combos escolares conformados por bolsos, uniformes y calzado.

A la fecha, 21 de las 29 instituciones educativas del municipio han recibido atención, incluyendo escuelas ubicadas en asentamientos campesinos, mientras se prepara una nueva dotación para el inicio del período escolar 2026-2027.

«Ya llevamos 21 instituciones educativas atendidas de 29. Vamos a iniciar el año escolar 2026-2027 con una entrega y dotación para nuestro estudiantado», señaló Espejo.

ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL

El enlace institucional informó que las jornadas desarrolladas por el Instituto Nacional de Nutrición atendieron recientemente a más de 150 personas mediante evaluación nutricional y entrega de bolsas alimentarias con proteína para quienes presentan déficit nutricional.

De igual forma, indicó que continúan realizándose jornadas de Campo Soberano y Bodegas Móviles en distintas comunas y circuitos comunales, permitiendo el acceso de las familias a alimentos a precios subsidiados, de acuerdo con la caracterización realizada por las Salas de Autogobierno Comunal.

«Vamos atendiendo las comunas, los circuitos comunales y los consejos comunales. Evaluamos cada territorio para llevar la jornada de Campo Soberano», afirmó.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

El balance también incluyó la recuperación de siete canchas deportivas mediante el Plan «Mi Cancha Bonita», además de la evaluación de nuevos espacios educativos que serán incorporados a este programa.

En el área de servicios públicos, Espejo informó la instalación de seis transformadores eléctricos en distintas comunas del municipio, la entrega de 540 cilindros de GLP para dos circuitos comunales y una comuna, así como recursos destinados a la climatización del Consultorios Populares Tipo II (CPT) «José Gregorio Hernández».

A estas acciones se suman las jornadas de Gas Comunal, que han favorecido a más de 2 mil familias, además del mantenimiento integral realizado en la estación de rebombeo “Las Marías” y los trabajos de desobstrucción de redes de aguas servidas ejecutados junto a la Hidrológica Venezolana (Hidroven) en diferentes comunidades.

SALUD ANIMAL Y PRODUCCIÓN

Como parte de las políticas sociales desarrolladas durante el trimestre, Misión Nevado realizó una jornada de esterilización que atendió a más de 100 felinos, acompañada de actividades de orientación sobre el cuidado responsable de animales de compañía. La funcionaria adelantó que una nueva jornada será organizada en el mes de agosto.

En el sector agropecuario, informó que, en coordinación con el Ministerio para la Agricultura Productiva y Tierras, fueron vacunadas más de mil 272 reses contra la fiebre aftosa, atendiendo a pequeños y medianos productores de las zonas campesinas del municipio.

Finalmente, Espejo destacó que el Gobierno regional mantiene espacios permanentes de contacto con las comunidades mediante el programa «Tardes de Café», encuentros semanales donde los habitantes plantean necesidades y propuestas para orientar las acciones que se ejecutan en cada territorio.

«San Sebastián de los Reyes no está solo. Hay un equipo de gobierno presente en el territorio, escuchando a la gente y atendiendo sus necesidades, tal como lo instruye nuestra gobernadora Joana Sánchez», concluyó Espejo.

REINYMAR TOVAR / FOTOS CORTESÍA