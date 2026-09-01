Ocumare de la Costa celebrará la Feria de Dulcería Criolla

CIUDAD MCY.- En el marco del cierre de la temporada vacacional 2026, el municipio Ocumare de la Costa de Oro alista los motores para recibir a turistas y locales en la esperada Feria de Dulcería Criolla

La cita gastronómica tendrá lugar este fin de semana en el pintoresco sector El Malecón, a partir de las 5:00 de la tarde, ofreciendo una vitrina directa al talento culinario de la costa aragüeña.

El encuentro, organizado en alianza estratégica por la Alcaldía de Ocumare de la Costa de Oro, la Secretaría de Turismo de Aragua y Corpotur, contará con la participación de entre 20 y 25 artesanos y dulceras autóctonas del pueblo.

Los visitantes podrán degustar una amplia variedad de manjares tradicionales, destacando los icónicos besitos de coco, tortas artesanales y finas creaciones a base del cotizado cacao de la zona.

“Esta iniciativa busca enaltecer la identidad cultural y el patrimonio gastronómico ocumareño, brindando un impulso clave a la economía popular y a los pequeños emprendedores que preservan las recetas ancestrales de la región”, destacó el alcalde Wilmer Leal, al tiempo que agradeció a la gobernadora Joana Sánchez por el apoyo en la realización de esta actividad destinada a impulsar la economía, turismo y comercio en el territorio.

El Malecón se transformará en el escenario ideal para que la familia venezolana celebre el fin de las vacaciones en un ambiente seguro, festivo y frente al mar.

Las autoridades y el equipo organizador extienden una cordial invitación a toda la colectividad para acudir a este reencuentro con los sabores autóctonos, garantizando una experiencia llena de calidez y tradición costera. La invitación es a respaldar lo hecho a mano y disfrutar de lo mejor que Ocumare tiene para ofrecer para despedir el periodo vacacional con broche de oro.

PRENSA ALCALDÍA DE OCUMARE DE LA COSTA

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