Regreso a Hogwarts en Londres aviva expectativa por la nueva serie de Harry Potter

CIUDAD MCY.- Cientos de seguidores de Harry Potter de todas partes del mundo se dieron cita en Londres para celebrar, como cada 1.º de septiembre, el inicio de curso en la escuela ficticia de magia y hechicería de Hogwarts y el inminente estreno de la nueva serie sobre la saga fantástica.

En la primera entrega, Harry Potter y la Piedra Filosofal, la escritora J.K. Rowling describe una escena concreta: a las 11 de la mañana del primer día de septiembre, Harry Potter acude a la estación londinense de King’s Cross para tomar el tren hacia Hogwarts desde la plataforma nueve y tres cuartos, a la que solo se puede acceder al pasar una pared mágica.

Este martes, para tratar de descongestionar la estación original, la plataforma de contenido bajo demanda HBO Max ha trasladado esta escena hasta el antiguo mercado de Old Billingsgate, a orillas del río Támesis, con una experiencia interactiva para ‘fans’ para celebrar los más de 25 años de historia de la saga y el inicio de una nueva era, con nuevas caras, antes del lanzamiento de la serie, prevista para el día de Navidad.

Los primeros privilegiados en disfrutar de esta experiencia fueron decenas de «influencers» especializados en ‘Harry Potter’, venidos desde países de Europa o Latinoamérica, los cuales no perdieron detalle del evento y próximos anuncios.

FUENTE: EFE

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