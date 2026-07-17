OFAC autoriza transferencias directas al Gobierno de Venezuela para atender emergencia por terremotos

La oficina aclaró que los fondos de socorro bajo la Licencia General 60 están exentos de depositarse en la Cuenta de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros, para agilizar la llegada de ayuda financiera y préstamos tras los sismos

CIUDAD MCY.-La administración de Estados Unidos flexibilizó los mecanismos de transferencia de recursos destinados a atender la emergencia sísmica en Venezuela. Este viernes 17 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro aclaró que los fondos de socorro derivados de los dos terremotos ocurridos en el país el pasado 24 de junio podrán ser transferidos directamente al Gobierno de Venezuela, sin necesidad de pasar por canales financieros restringidos.

A través de una actualización en la sección de preguntas frecuentes de su portal oficial, la institución estadounidense respondió a la interrogante de si la Licencia General 60 (LG 60) exigía que los pagos se realizaran obligatoriamente en la Cuenta de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros (FGDF).

Al respecto, la OFAC precisó que la LG 60 autoriza todas las transacciones vinculadas a las labores de mitigación y asistencia por los sismos, bajo el marco del Reglamento de Sanciones contra Venezuela.

«Esto incluye el pago de impuestos, peajes y tasas al Gobierno de Venezuela vinculados a dichas labores de socorro. Los pagos relacionados con el socorro tras el terremoto autorizados por la LG 60 no tienen que efectuarse en la FGDF», acotó el organismo.

VENTANA PARA EL FINANCIAMIENTO DIRECTO

Para el abogado y profesor universitario José Ignacio Hernández, esta aclaratoria representa un paso significativo en la dinámica de las sanciones y la asistencia internacional.

A través de su perfil en la red social X, Hernández destacó que la decisión del Tesoro estadounidense de eximir estos fondos del mecanismo FGDF tiene un impacto directo en la logística de la ayuda, apuntando que la medida «podría abrir la puerta a que la ayuda financiera y los préstamos se envíen directamente al Gobierno de Venezuela», agilizando la respuesta institucional ante el desastre natural.

FUENTE: GLOBOVISION

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