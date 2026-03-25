OFAC flexibiliza sanciones para operatividad de la embajada de Venezuela

Esta medida está enmarcada en las enmiendas al Reglamento de Sanciones a Venezuela (VSR, 31 CFR parte 591)

CIUDAD MCY.-En un movimiento que refuerza los canales de comunicación y el respeto a las convenciones internacionales sobre relaciones diplomáticas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha emitido una clarificación y autorización clave para las misiones oficiales de Venezuela en territorio estadounidense.

Esta medida, enmarcada en las enmiendas al Reglamento de Sanciones a Venezuela (VSR, 31 CFR parte 591), permite que tanto las misiones diplomáticas ante el Gobierno de EE. UU. como las representaciones permanentes ante organismos multilaterales (como la OEA o la ONU) puedan acceder a bienes y servicios básicos necesarios para su funcionamiento.

PUNTOS CLAVE DE LA AUTORIZACIÓN

Sostenibilidad Operativa: Se autorizan pagos por servicios básicos y suministros necesarios para el «asunto oficial» de las misiones. Esto incluye desde servicios públicos hasta contratos de mantenimiento, rompiendo el bloqueo financiero que impedía la operatividad administrativa mínima.

Protección al Cuerpo Diplomático y Familias: La licencia extiende estas autorizaciones al uso personal de los empleados y sus dependientes directos. Esto garantiza que el personal diplomático pueda realizar transacciones cotidianas (alimentación, salud, transporte) sin el temor de que sus pagos sean rechazados por las instituciones financieras bajo el paraguas de las sanciones.

Límites Claros en el Sector Inmobiliario: El anuncio es enfático en mantener la restricción sobre bienes raíces. No se permite la compra, venta o refinanciamiento de inmuebles, lo que mantiene congelados los activos inmobiliarios del Estado venezolano que han sido objeto de disputa política en años recientes.

FUENTE: GLOBOVISION

FOTO: CORTESÍA