OFAC permite operaciones con el Banco Central de Venezuela bajo la Licencia 57

Instituciones clave como el Banco Central de Venezuela y otros tres bancos estatales (Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores y Banco del Tesoro) pueden operar nuevamente en el sistema global

CIUDAD MCY.- En un movimiento clave para el sistema financiero nacional, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió este martes dos nuevas licencias generales que flexibilizan las restricciones operativas sobre el Banco Central de Venezuela (BCV) y las principales entidades bancarias del Estado.

​Esta medida representa un alivio parcial a las sanciones económicas impuestas durante la última década, permitiendo la reactivación de ciertos flujos de servicios financieros y la negociación de acuerdos comerciales.

ALCANCE DE LAS NUEVAS LICENCIAS

La actualización regulatoria se divide en dos instrumentos principales:

Licencia General No. 56: Autoriza la negociación y suscripción de contratos contingentes con el Gobierno de Venezuela. Esta licencia facilita que empresas y actores internacionales establezcan acuerdos comerciales cuya ejecución efectiva quede condicionada a futuras autorizaciones o cambios en el marco sancionatorio, permitiendo adelantar planificación operativa y legal.

Licencia General No. 57: Se centra en la autorización de servicios financieros. El documento menciona explícitamente al Banco Central de Venezuela (BCV) y a la banca pública, incluyendo al Banco de Venezuela S.A., Banco Digital de los Trabajadores y Banco del Tesoro. Esta licencia permite que estas instituciones realicen transacciones necesarias para el funcionamiento operativo y financiero que anteriormente estaban bloqueadas.

FUENTE: GLOBOVISIÓN

FOTO: CORTESÍA