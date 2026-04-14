Presidenta (E) Delcy Rodríguez recibió al subsecretario Haustveit y delegación de Energía de EEUU

CIUDAD MCY. – Este martes, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió al subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica de Estados Unidos (EEUU), Kyle Haustveit, y la delegación de Energía de EEUU Este encuentro se desarrolló en el marco del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales, con el objetivo central de evaluar nuevas oportunidades de inversión y cooperación técnica en el sector de hidrocarburos.

Por tanto, es relevante destacar que con esta reunión se ratifica el interés mutuo por garantizar la estabilidad energética regional y fomentar una arquitectura de negocios basada en el respeto y el beneficio compartido.

Con esta jornada de alto nivel, Venezuela continúa consolidándose como un socio confiable y seguro, y reafirma su compromiso con la recuperación económica sostenible y la consolidación de alianzas que permitan el máximo aprovechamiento de sus recursos naturales para el bienestar de la población.

Por otra parte, es importante recordar que este lunes 13 de abril, Rodríguez lideró un acto de firma de un acuerdo estratégico de intercambio de activos energéticos entre la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la empresa estadounidense Chevron.

En contexto, este convenio rubricado contempla el traspaso de una licencia en un campo de gas a cambio de la incorporación del campo petrolero Ayacucho 8 a la producción de la empresa mixta venezolana PetroPiar.

Durante la actividad, la Presidenta Encargada también estuvo acompañada por la encargada de Negocios y jefa de la Misión de los Estados Unidos de América ante Venezuela, Laura Dogu, la ministra del Poder Popular de Hidrocarburos, Paula Henao, el presidente de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), Héctor Obregón, el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, entre otras autoridades.

VENEZUELA RATIFICA SEGURIDAD JURÍDICA PARA INVERSIONES ENERGÉTICAS DE BENEFICIO MUTUO

La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este martes un encuentro de alto nivel con representantes del Gobierno de los Estados Unidos y directivos de importantes empresas del sector energético para evaluar el mapa de cooperación en materia de hidrocarburos.

Durante la cita, que contó con la presencia de Kyle Haustveit, Subsecretario de Hidrocarburos y Energía Geotérmica de EEUU., y CEOs de compañías especializadas, se discutieron mecanismos para fortalecer la participación de capital extranjero en el país bajo una visión de desarrollo compartido.

La Mandataria Encargada indicó que el Ejecutivo Nacional ha mantenido una política de puertas abiertas para escuchar las visiones de los diversos actores económicos con el fin de optimizar el marco regulatorio nacional.

Finalmente, destacó la importancia de establecer una relación de simbiosis que trascienda las fronteras, asegurando que la estabilidad energética de Venezuela, tiene un impacto global.

EJECUTIVO NACIONAL ABOGA POR UNA RELACIÓN ENERGÉTICA DE LARGO PLAZO Y EL CESE DEFINITIVO DE LAS SANCIONES

Durante el encuentro estratégico en el Palacio de Miraflores con delegados del Gobierno de EEUU y directivos de empresas energéticas independientes, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratificó la voluntad de Venezuela de construir una relación de cooperación económica sólida y duradera.

Refirió que, ante la complejidad del mercado energético internacional, es imperativo superar el esquema de sanciones para permitir mayor seguridad jurídica: “Las sanciones deben cesar para que todas las inversiones puedan desarrollarse plenamente”.

La Mandataria Encargada indicó que «una licencia no brinda la seguridad jurídica en la proyección del tiempo porque está sujeta a temporalidad. Estamos con la madurez suficiente, tanto Estados Unidos como Venezuela, para establecer relaciones energéticas en el marco de las legislaciones de ambos países».

En tal sentido, instó a los presentes a mirar hacia el futuro con una visión de Estado, a los fines de construir una agenda energética a largo plazo, con beneficios sostenibles para las próximas décadas.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA